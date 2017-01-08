Новости игр — лучшее за неделю

- Рецензия и отзывы на игру The Banner Saga 2.
- GSC Game World рассказала о реакции Steam на «Налог на Google» — автоматического повышения цен не будет. Но некоторых разработчиков это не остановит.
- Mass Effect: Andromeda — дата выхода, трейлер и послание разработчиков — Bioware старательно показывают что угодно, но только не сюжет, персонажей или ролевую систему своей сюжетно- и персонажно-ориентированной ролевой игры.
- VR-путешествие в мир «Чужого: Завета» — в деле неплохой режиссёр хорроров, но прошлый VR-эксперимент Fox Innovation Lab настраивает на не самый оптимистичный лад.
- Рианна Пратчетт больше не пишет сценарии к серии Tomb Raider — лишь бы не оказалось, что теперь она будет писать для чего-то ещё более важного.
- Geforce Now: облачный игровой сервис для PC — хороший сервис с нехорошим ценником.
- Индустрия о продажах: самые продаваемые игры 2016 года в Steam, успехи PS4 и не только — Деньги! Копии! Скачки! Миллионы!
- Претенденты на звание лучших игр 2016 года по версии GDC — без чувства юмора читать не рекомендуется.
- Diablo 3: Reaper of Souls — дневник разработчиков «Падения Тристрама» — Diablo 3 провалилась в Diablo 1.
- Mass Effect 2 раздают бесплатно — ...в Origin.
- Injustice 2 — дата выхода — впрочем, в комментариях всех волнует не это, пластическая операция Супергёрл.
- Новые возможности интерфейса HDMI 2.1 — когда-нибудь качество картинки на наших мониторах станет поистине идеальным.
- Новые дополнения для шлема HTC Vive — не хотите ли доплатить $250 за право избавиться от проводов?