Новости сериалов — лучшее за неделю

- Ведьмы из «Зачарованных» готовы творить добро на The CW — популярный мистический сериал обзаведётся приквелом.
- Премьера четвёртого сезона «Шерлока» установила рекорд дня — эпизод «Шесть Тэтчер» стал самым высокорейтинговым в праздничный вечер.
- «Человек в высоком замке» получил третий сезон и нового шоураннера — многосерийная антиутопия пользуется большим спросом у подписчиков Amazon.
- «Бессильные» — тизер — комедия о вселенной DC Comics стартует на канале NBC 2 февраля.
- Джеймс Ван Дер Бик сыграет крутого диджея в комедии от Viceland — знаменитый прототип персонажа Ван Дер Бика продюсирует проект.
- «Рассказ служанки» — тизер — экранизация одноимённого романа-антиутопии выйдет на Hulu в апреле.
- Телеканал AMC запускает сериал с Кирстен Данст — звезда второго сезона «Фарго» снимется в многосерийной чёрной комедии.
- «Мошенники» — трейлер — история о неуловимых самозванцах стартует на кабельном канале Bravo 7 февраля.
- Мортен Тильдум снимет первый эпизод «Джека Райана» на Amazon — режиссёр «Пассажиров» решил попробовать свои силы на телевидении.
- Джим Стёрджесс и Агнесс Дейн сыграют в детективе от автора «Лютера» — актёрам достались главные роли в сериале по сценарию Нила Кросса.