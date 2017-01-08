«Дитя Хаоса» — трейлер

6 ноября 2009 года в токийском районе Щибуя случилось землетрясение в 7,8 баллов, после чего по городу распространился «чёрный огонь», вызвавший массовую панику. Катастрофа, получившая название «Щибуйское землетрясение», унесла жизни 3 851 человека, ещё 30 927 получили ранения. Действие стартует в октябре 2015-го в восстанавливаемом Щибуе, который сотрясает цепочка загадочных смертей. Эти странные события начинаются в тот самый день, что и некий инцидент, повергший район в хаос за пять лет до этого. События получают название «Возвращение безумия нового поколения».