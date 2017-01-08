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Первоисточник: www.animenewsnetwork.com Прямая ссылка на новость:
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Анонс аниме «Китята поют на песке»

Собственную экранизацию получит фантастическая сёдзё-манга «Китята поют на песке» (Kujira no Kora wa Sajō ni Utau).

Действие разворачивается в мире, покрытом песком. Четырнадцатилетний юноша Чакуро живёт на гигантском плавучем острове под названием Грязевой Кит, который дрейфует по безбрежному песчаному морю. Чакуро и его друзья время от времени находят другие острова, но ни один из них не обитаем. Однажды Чакуро отправляется на остров, не уступающий размерами Грязевому Киту, и там встречает девушку, которая изменит его судьбу.

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Китята поют на песке (Kujira no Kora wa Sajō ni Utau)

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