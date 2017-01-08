«Притон» — тизер

Совместный проект британского канала ITV и американского потокового сервиса Hulu — восьмисерийная драма «Притон» — стартует 29 марта и расскажет о жизни представительниц древнейшей профессии в Лондоне XVIII века.

По словам авторов, вдохновлялись они невероятно популярным в георгианскую эпоху карманным справочником «Список Харриса: леди Ковент-Гардена» — своеобразным путеводителем для джентльменов по злачным местам столицы туманного Альбиона. История повествует о Маргарет Уэллс — владелице лондонского борделя, воюющей с обстоятельствами и конкурентами за место под солнцем.

В главных ролях — Саманта Мортон, Джессика Браун-Финдли и Лесли Мэнвилл. Создателями сериала выступают Мойра Буффини («Джейн Эйр») и Элисон Ньюман.