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Новые сериалы 9–15 января

За премьеры на следующей неделе отвечают потоковые сервисы Netflix и Amazon: именно они представят для просмотра в режиме binge-watch первые сезоны сериалов «Тридцать три несчастья» и «Хитрый Пит». На кабельном канале USA Network стартует второй сезон «Колонии», а на Showtime возвращается драма «Родина».

Вторник, 10 января

 
Сезон3
CBC
Шиттс Крик Schitts Creek

комедия

В ролях Энни Мёрфи, Юджин Леви, Дэн Леви, Эмили Хэмпшир, Сара Леви, Дженнифер Робертсон

Создатель Юджин Леви, Дэн Леви

Когда бизнес главы богатого семейства Роузов терпит крах, они вынуждены переехать в небольшую сельскую общину Шиттс Крик, которую приобрели несколько лет назад больше для развлечения, чем для инвестиций и проживания.

Трейлеры

 
Конец сезона1
TNT
Хорошее поведение Good Behavior

драма, криминал

В ролях Мишель Докери, Хуан Диего Ботто, Фред Остин, Мэри Остин, Найлз Стил, Терри Кинни

Создатель Чад Ходж, Блейк Крауч

Десятый эпизод All the Things станет заключительным для этой криминальной драмы. Канал TNT ещё не определился, что делать с ней дальше.

Трейлеры

Среда, 11 января

 
Сезон7
Comedy Central (US)
Трудоголики Workaholics

комедия

В ролях Адам Дивайн, Андерс Холм, Блейк Андерсон, Мэрибет Монро, Джиллиан Белл, Кайл Ньюачек

Создатель Блейк Андерсон, Адам Дивайн, Андерс Холм, Кайл Ньюачек, Коннор Причард, Доминик Руссо

Комедия о трёх друзьях, которые работают и живут вместе. Дресс-код, установленные сроки, утренний подъём — нет уж, нет уж. Оказавшись в офисе, парни выполняют свою работу, иногда даже успешно, но появляются слишком поздно, уходят пьяными и нарушают все возможные правила. В общем, «взрослая жизнь», «ответственность за собственные действия» и «порядочность» — это не про них.

Четверг, 12 января

 
Сезон2
USA Network
Колония Colony

драма, фантастика

В ролях Джош Холлоуэй, Сара Уэйн Кэллис, Питер Джекобсон, Аманда Ригетти, Гонсало Менендес, Д.Дж. Бликенстафф

Создатель Карлтон Кьюз, Райан Кондал

Действие разворачивается в недалёком будущем в Лос-Анджелесе, оккупированном пришельцами. Некоторым приспособленцам удалось договориться с «новыми властями города», а остальные не сочли нужным прогибаться и записались в мятежники, чтобы объявить войну захватчикам. В центре повествования одна лос-анджелесская семья, члены которой не только борются за выживание, но и озабочены тем, чтобы сохранить в надвигающемся хаосе единство и любовь друг друга.

Трейлеры

Пятница, 13 января

 
Премьера+
Netflix
Тридцать три несчастья A Series of Unfortunate Events

приключения, драма, семейный

В ролях Малина Вайсман, Усман Элли, Мэттью Кардаропле, Нил Патрик Харрис, Джон Десантис, Луи Хайнс

Сюжет повествует о том, как трое сироток — Вайолет, Клаус и Солнышко Бодлер, чьи родители погибли в пожаре, — ищут себе новый дом. Опекуном становится их дядюшка — граф Олаф, который на самом деле никакой не граф. Главной целью этого гадкого обманщика является наследство детей, которое он намерен прибрать к рукам. Попадая во всякие неприятные ситуации и переделки, храбрые детишки, тем не менее, собираются выяснить, по какой же причине произошёл страшный пожар, погубивший их родителей.

Трейлеры

 
Премьера+
Amazon
Хитрый Пит Sneaky Pete

драма, криминал

В ролях Джованни Рибизи, Марго Мартиндейл, Марин Айрлэнд

Создатель Дэвид Шор, Брайан Крэнстон

Молодой мошенник Пит/Мариус, отсидев положенный срок, решает завязать с тёмным прошлым, примерив на себя личину бывшего сокамерника. Скрываясь от местного мафиози, парень пристраивается в семейный бизнес того самого сокамерника. Со временем он понимает, что такое настоящая семья, и находит любовь всей своей жизни, но прошлые грехи не позволяют ему расслабиться ни на минуту, угрожая уничтожить и главного героя, и его новую жизнь.

Трейлеры

Воскресенье, 15 января

 
Сезон6
Showtime
Родина Homeland

детектив, драма, триллер

В ролях Клэр Дэйнс, Дэмиан Льюис, Мэнди Пэтинкин, Морена Баккарин, Дэвид Хэрвуд, Диего Клаттенхофф

Создатель Говард Гордон, Алекс Ганса, Гидеон Рафф

Сюжет продолжения вернёт Кэрри Мэтисон на родину — в США, основные события будут происходить в Нью-Йорке после президентских выборов. Главная героиня найдёт новую работу в благотворительной организации, помогающей живущим в Соединённых Штатах мусульманам.

Трейлеры

 
Конец сезона4
BBC One
Шерлок Sherlock

драма, детектив, приключения

В ролях Бенедикт Камбербэтч, Мартин Фриман, Эндрю Скотт, Лу Брили, Уна Стаббс, Руперт Грейвз

Создатель Стивен Моффат, Марк Гэтисс

Третий эпизод под названием The Final Problem завершит четвёртый сезон детективной драмы от BBC One.

Трейлеры

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