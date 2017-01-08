Знакомьтесь, это «Кунг-фу йога» — новый фильм с Джеки Чаном, где в качестве его напарницы выступает известная болливудская актриса Диша Патани. Джеки не впервой играть в паре с красивой индийской девушкой — режиссёр «Кунг-фу-йоги» Стэнли Тун снял не только «Разборку в Бронксе», но и «Миф» с секс-символом Маликой Шерават.

Картина создавалась усилиями как китайских, так и индийских кинематографистов, поэтому изобилует популярными актёрами из обоих стран. Мировая премьера «Кунг-фу йоги» назначена на 26 января 2017 года.

А кому не хватит англоязычного ролика — можете сходить на страницу трейлеров фильма и посмотреть, как Джеки Чан говорит по-китайски и на хинди (ну ладно, ладно, это не он, а дублёр, но всё же).