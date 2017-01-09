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«Золотой глобус 2017» — церемония награждения победителей

Ровно в 4:00 по московскому времени начнётся прямая трансляция 74-й церемонии награждения премии «Золотой глобус» (в народе — просто «Золотой глобус 2017»). Часть Всеяредакции к этому моменту ещё не отойдёт ко сну, поэтому мы постараемся следить за награждением и оперативно обновлять эту новость, знакомя вас с лауреатами.

Ведущим церемонии, как известно, назначен популярный ведущий и даже немного актёр Джимми Фэллон — отнюдь не самый плохой вариант. Будем надеяться, что у него получится смешная церемония, и молиться Дональду Трампу, чтобы победителем по количеству наград не стал фильм «Лунный свет».

Номинантов на обладание премией в этом году можно посмотреть вот здесь (кино) и здесь (сериалы). К слову, в прошлый раз наибольшее количество наград (три штуки) отхватил «Выживший» Алехандро Гонсалеса Иньярриту, а среди сериалов победу разделили «Мистер Робот» и «Моцарт в джунглях» (по две награды на брата).

Увы, посмотреть трансляцию «Золотого глобуса 2017» в прямом эфире у нас вряд ли получится — канал NBC в России не показывают, да и сайт NBC.com ругается на «не ту страну». Так что придётся пока что обходиться официальным сайтом премии и отслеживать победителей там. Но если дорогие читатели найдут где-нибудь работающую трансляцию и поделятся ссылкой с нами — мы скажем им за это большое спасибо.

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