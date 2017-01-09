Вот и прошла 74-я церемония награждения премии «Золотой глобус» (в народе — просто «Золотой глобус 2017»). Мы следили за ней в прямом эфире и оперативно добавляли лауреатов — всё ради вашего удобства. Вёл церемонию популярный ведущий и даже немного актёр Джимми Фэллон — не самый плохой вариант, хотя никаких юмористических откровений мы от него не дождались.

Абсолютным победителем «Золотого глобуса 2017» можно смело считать фильм Дэмьена Шазелла «Ла-Ла Ленд», который отхватил сразу семь наград, в том числе и за «Лучший комедийный или музыкальный фильм». Гей-драме «Лунный свет» достался всего один «Глобус», зато не абы какой, а за «Лучший драматический фильм». Кто бы сомневался.

Среди телевизионных проектов лидером оказался «Ночной администратор» (три награды), а ему в спину дышали «Атланта», «Корона» и «Американская история преступлений» (по две награды). Оные, кстати, и победили в главных номинациях — за комедийный или музыкальный сериал, драматический сериал и мини-сериал соответственно.

Всех номинантов на обладание «Золотым глобусом» можно посмотреть вот здесь (кино) и здесь (сериалы). К слову, в прошлом году наибольшее количество наград (три штуки) отхватил «Выживший» Алехандро Гонсалеса Иньярриту, а среди сериалов победу разделили «Мистер Робот» и «Моцарт в джунглях» (по две награды на брата).

Что ж, а теперь пора знакомиться с лауреатами во всех номинациях!

Фильмы

Лучший комедийный или музыкальный фильм

Лучший драматический фильм

Лучший мультфильм

Лучший фильм на иностранном (не английском) языке

Лучший режиссёр

Лучший актёр — комедийный или музыкальный фильм

Лучшая актриса (комедийный или музыкальный фильм)

Лучший актёр (драматический фильм)

Лучшая актриса (драматический фильм)

Изабель Юппер — «Она»

Лучший актёр второго плана

Лучшая актриса второго плана

Виола Дэвис — «Ограды»

Лучший сценарий художественного фильма

Лучший оригинальный саундтрек

Лучшая оригинальная композиция

Райан Гослинг и Эмма Стоун — City Of Stars для фильма «Ла-Ла Ленд» (YouTube)

Премия Сесиля Б. Де Милля за вклад в кинематограф

Мэрил Стрип

Сериалы

Лучший комедийный сериал или мюзикл

Лучший драматический сериал

Лучший мини-сериал или телефильм

Лучший актёр (комедийный или музыкальный сериал)

Дональд Гловер — «Атланта»

Лучшая актриса (комедийный или музыкальный сериал)

Трэйси Эллис Росс — «Черноватый»

Лучший актёр (драматический сериал)

Билли Боб Торнтон — «Голиаф»

Лучшая актриса (драматический сериал)

Клэр Фой — «Корона»

Лучший актёр (мини-сериал или телефильм)

Лучшая актриса (мини-сериал или телефильм)

Лучший актёр второго плана (сериал, мини-сериал или телефильм)

Лучшая актриса второго плана (сериал, мини-сериал или телефильм)