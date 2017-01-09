Вот и прошла 74-я церемония награждения премии «Золотой глобус» (в народе — просто «Золотой глобус 2017»). Мы следили за ней в прямом эфире и оперативно добавляли лауреатов — всё ради вашего удобства. Вёл церемонию популярный ведущий и даже немного актёр Джимми Фэллон — не самый плохой вариант, хотя никаких юмористических откровений мы от него не дождались.
Абсолютным победителем «Золотого глобуса 2017» можно смело считать фильм Дэмьена Шазелла «Ла-Ла Ленд», который отхватил сразу семь наград, в том числе и за «Лучший комедийный или музыкальный фильм». Гей-драме «Лунный свет» достался всего один «Глобус», зато не абы какой, а за «Лучший драматический фильм». Кто бы сомневался.
Среди телевизионных проектов лидером оказался «Ночной администратор» (три награды), а ему в спину дышали «Атланта», «Корона» и «Американская история преступлений» (по две награды). Оные, кстати, и победили в главных номинациях — за комедийный или музыкальный сериал, драматический сериал и мини-сериал соответственно.
Всех номинантов на обладание «Золотым глобусом» можно посмотреть вот здесь (кино) и здесь (сериалы). К слову, в прошлом году наибольшее количество наград (три штуки) отхватил «Выживший» Алехандро Гонсалеса Иньярриту, а среди сериалов победу разделили «Мистер Робот» и «Моцарт в джунглях» (по две награды на брата).
Что ж, а теперь пора знакомиться с лауреатами во всех номинациях!
Фильмы
Лучший комедийный или музыкальный фильм
Лучший драматический фильм
Лучший мультфильм
Лучший фильм на иностранном (не английском) языке
- «Она» (Франция)
Лучший режиссёр
- Дэмьен Шазелл — «Ла-Ла Ленд»
Лучший актёр — комедийный или музыкальный фильм
- Райан Гослинг — «Ла-Ла Ленд»
Лучшая актриса (комедийный или музыкальный фильм)
- Эмма Стоун — «Ла-Ла Ленд»
Лучший актёр (драматический фильм)
- Кейси Аффлек — «Манчестер у моря»
Лучшая актриса (драматический фильм)
- Изабель Юппер — «Она»
Лучший актёр второго плана
- Аарон Тейлор-Джонсон — «Под покровом ночи»
Лучшая актриса второго плана
- Виола Дэвис — «Ограды»
Лучший сценарий художественного фильма
- Дэмьен Шазелл — «Ла-Ла Ленд»
Лучший оригинальный саундтрек
- Джастин Гурвич — «Ла-Ла Ленд»
Лучшая оригинальная композиция
- Райан Гослинг и Эмма Стоун — City Of Stars для фильма «Ла-Ла Ленд» (YouTube)
Премия Сесиля Б. Де Милля за вклад в кинематограф
- Мэрил Стрип
Сериалы
Лучший комедийный сериал или мюзикл
- «Атланта» (FX)
Лучший драматический сериал
- «Корона» (Netflix)
Лучший мини-сериал или телефильм
Лучший актёр (комедийный или музыкальный сериал)
- Дональд Гловер — «Атланта»
Лучшая актриса (комедийный или музыкальный сериал)
- Трэйси Эллис Росс — «Черноватый»
Лучший актёр (драматический сериал)
- Билли Боб Торнтон — «Голиаф»
Лучшая актриса (драматический сериал)
- Клэр Фой — «Корона»
Лучший актёр (мини-сериал или телефильм)
- Том Хиддлстон — «Ночной администратор»
Лучшая актриса (мини-сериал или телефильм)
- Сара Полсон — «Американская история преступлений»
Лучший актёр второго плана (сериал, мини-сериал или телефильм)
- Хью Лори — «Ночной администратор»
Лучшая актриса второго плана (сериал, мини-сериал или телефильм)
- Оливия Колман — «Ночной администратор»