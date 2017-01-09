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39

«Золотой глобус 2017» — победители
Обновлено Сегодня в 07:10

Вот и прошла 74-я церемония награждения премии «Золотой глобус» (в народе — просто «Золотой глобус 2017»). Мы следили за ней в прямом эфире и оперативно добавляли лауреатов — всё ради вашего удобства. Вёл церемонию популярный ведущий и даже немного актёр Джимми Фэллон — не самый плохой вариант, хотя никаких юмористических откровений мы от него не дождались.

Абсолютным победителем «Золотого глобуса 2017» можно смело считать фильм Дэмьена Шазелла «Ла-Ла Ленд», который отхватил сразу семь наград, в том числе и за «Лучший комедийный или музыкальный фильм». Гей-драме «Лунный свет» достался всего один «Глобус», зато не абы какой, а за «Лучший драматический фильм». Кто бы сомневался.

Среди телевизионных проектов лидером оказался «Ночной администратор» (три награды), а ему в спину дышали «Атланта», «Корона» и «Американская история преступлений» (по две награды). Оные, кстати, и победили в главных номинациях — за комедийный или музыкальный сериал, драматический сериал и мини-сериал соответственно.

Всех номинантов на обладание «Золотым глобусом» можно посмотреть вот здесь (кино) и здесь (сериалы). К слову, в прошлом году наибольшее количество наград (три штуки) отхватил «Выживший» Алехандро Гонсалеса Иньярриту, а среди сериалов победу разделили «Мистер Робот» и «Моцарт в джунглях» (по две награды на брата).

Что ж, а теперь пора знакомиться с лауреатами во всех номинациях!

«Золотой глобус 2017» — победители

Фильмы

Лучший комедийный или музыкальный фильм

Лучший драматический фильм

Лучший мультфильм

Лучший фильм на иностранном (не английском) языке

Лучший режиссёр

Лучший актёр — комедийный или музыкальный фильм

Лучшая актриса (комедийный или музыкальный фильм)

Лучший актёр (драматический фильм)

Лучшая актриса (драматический фильм)

Лучший актёр второго плана

Лучшая актриса второго плана

Лучший сценарий художественного фильма

Лучший оригинальный саундтрек

Лучшая оригинальная композиция

Премия Сесиля Б. Де Милля за вклад в кинематограф

  • Мэрил Стрип

Сериалы

Лучший комедийный сериал или мюзикл

Лучший драматический сериал

Лучший мини-сериал или телефильм

Лучший актёр (комедийный или музыкальный сериал)

Лучшая актриса (комедийный или музыкальный сериал)

Лучший актёр (драматический сериал)

Лучшая актриса (драматический сериал)

Лучший актёр (мини-сериал или телефильм)

Лучшая актриса (мини-сериал или телефильм)

Лучший актёр второго плана (сериал, мини-сериал или телефильм)

Лучшая актриса второго плана (сериал, мини-сериал или телефильм)

39 Обсудить
Темы
 
Ла-Ла Ленд Лунный свет Атланта Корона Американская история преступлений Ночной администратор
 15 декабря 2016 годаНоминанты на премию «Золотой глобус 2017»: Кино 14 декабря 2016 годаНоминанты на премию «Золотой глобус 2017»: Сериалы 11 января 2016 годаПобедители: «Золотой глобус 2016»

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