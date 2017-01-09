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«Диета Санта-Клариты» — промо-ролик

Дрю Бэрримор утверждает, что не сыскать диеты полезнее, чем поедание сырого мяса. Подробнее она расскажет об этом 3 февраля — именно тогда на Netflix состоится премьера многосерийной чёрной комедии «Диета Санта-Клариты».

Это история о Джоэле (Тимоти Олифант) и Шейле (Дрю Бэрримор) — супругах и коллегах, работающих в агентстве недвижимости. Их размеренная и скучная жизнь в городке Санта-Кларита в пригороде Лос-Анджелеса резко меняется, когда Шейла переживает драматическую и невероятную метаморфозу, а именно умирает и возвращается к жизни.

Главным сценаристом проекта выступает Виктор Фреско («Меня зовут Эрл»), а среди режиссёров замечен Рубен Флейшер («Добро пожаловать в Zомбилэнд»).

 
 
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