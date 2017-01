Фанаты трудятся над HD-ремейком Tomb Raider 4

Франчайз Tomb Raider может и расстался с неугодной сценаристкой, но от обновлённого канона ему избавится явно не грозит. А потому поддерживать релеванотность истинной Лары Крофт приходится фанатам. Например, группе энтузиастов с сайта Raiding the Globe, анонсировавшим HD-ремейк Tomb Raider 4: The Last Revelation.

В отличие от, скажем, Tomb Raider: Anniversary, суть Tomb Raider 4: The Last Revelation HD ближе именно к HD-переизданию, чем к полноценному ремейку. Перерисовали текстуры, добавили полигонов моделькам, прикрутили современные эффекты типа тумана, — всё равно игра выглядит очень и очень старой, но прогресс HD-версии по сравнению с оригиналом виден невооружённым глазом. Плюс разработчики обещают ряд каких-то геймплейных нововведений, но ничего конкретного они пока не сказали, так что и судить не о чем.

Вообще, проект Tomb Raider 4: The Last Revelation HD хорош уже тем, что он напомнил нам о другом фанатском ремейке приключений Лары Крофт: Tomb Raider II: The Dagger of Xian Remake. Вот там-то и графика, и анимация выглядят очень здорово — благо, автор пытается создать не просто HD-переиздание, а аналог Tomb Raider: Anniversary для второй части серии. И проект этот до сих пор жив: в ближайшие недели или месяцы у него должна появится первая демо-версия. Пока же приходится обходиться небольшими видеороликами и симпатичными кадрами.