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Первоисточники: www.neogaf.comwww.platinumgames.com Прямая ссылка на новость:
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Microsoft отменила Scalebound

Отличные новости для тех, кто по какой-то причине ненавидит Microsoft и с радостью встречает любой новый повод НЕ покупать Xbox One или Windows 10: издательство отменило разработку Scalebound.

До своей преждевременной кончины Scalebound служила одним из самых интересных и многообещающих проектов в не то чтобы богатой на конкуренцию копилке эксклюзивов Microsoft. Созданием её занимались мастера жанра слэшеров из студии Platinum Games, причём именно мастера, а не периодически лажающие подмастерья: возглавлял проект сам Хидеки Камия, автор Devil May Cry и Bayonetta. Собственно, сама Scalebound должна была стать идейным продолжением этих творений, только ещё более масштабным. К традиционному слэшерному геймплею должны были прибавиться кооперативные забеги против гигантских тварей (занятие, безмерно популярное у помешанных на Monster Hunter японцев) и полёты в облике дракона.

Но попытка Камии создать самую крупную игру в своей карьере не прошла даром: разработка затянулась, а в Microsoft ждать не захотели. Потому что зачем ждать, если на ближайшее время у них заготовлена такая богатая подборка «многообещающих» проектов, как «Halo Wars 2, Crackdown 3, State of Decay 2, Sea of Thieves и не только»? При этом бесконечные переносы Crackdown 3 издателя почему-то не смутили...

К слову, всего лишь несколько дней назад в блоге Platinum Games появился пост, в котором президент студии рассказал о планах по созданию собственного независимого ip в ближайшие три года. Согласитесь, в контексте сегодняшней новости становится особенно понятным желание самостоятельно контролировать судьбы игр, над созданием которых студия трудилась не один год.

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