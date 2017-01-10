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«Тачки 3» — трейлер

А вот и полноценный трейлер пиксаровского мультика «Тачки 3»!

Если сравнивать с первым тизером, то мир тачек стал более красочным, но драматический и серьезный тон остался на месте. Хорошо.

Режиссёр Брайан Фил (раскадровщик «Тачек» и «Тачек 2») придумал сюжет о том, как новое поколение сверхбыстрых гонщиков неожиданно выталкивает легендарного Молнию Маккуина из любимого спорта на обочину жизни. Чтобы вернуться в игру ему потребуется помощь юного механика — Круз Рмирес, у которой есть свой победный план. Плюс, ему не помешает вдохновение от покойного Дока Хадсона. Номер 95 ещё покажет на самой крупной гоночной арене Кубка Пистона, что его рано списывать.

Дата выхода «Тачек 3» — 15 июня 2017 года.

 
 
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Видео Тачки 3
 30 ноября 2016 года«Тачки 3» — постеры 21 июня 2015 годаЧто не так с Pixar

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