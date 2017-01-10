Tales of Berseria на PC: дата выхода, защита и системные требования

Появилось несколько новостей из стана Tales of Berseria, новой jRPG от издательства Bandai Namco.

Во-первых, стала известна дата выхода Tales of Berseria на PC. Это славно событие случится 27 января, в один день с европейским релизом игры на PS4. Цена вопроса в Steam — 1000 рублей.

Во-вторых, Tales of Berseria на PC будет защищена столь нелюбимой многими системой Denuvo. Авторы утверждают, что сделано это ради самих игроков: дескать, чем сложнее пиратам будет оттяпать кусок от продаж, тем выше вероятность, что будущие игры серии будут выходить на PC столь же оперативно.

В-третьих, были обнародованы системные требования Tales of Berseria на PC:

Минимум: процессор Intel Core 2 Duo E8400 3.0GHz или AMD Phenom II X2 550, 3.1GHz, 2 Гб оперативной памяти и видеокарта уровня GeForce 9800 GTX или AMD Radeon HD 4850.

Желательно: процессор Intel Core i5-750, 2.66GHz или AMD Phenom II X4 965, 3.2GHz, 4 Гб оперативной памяти и видеокарта уровня GeForce GTX 560 или Radeon HD 7870.

В четвёртых, PC-версия будет поддерживать разрешения вплоть до 4K, 60fps и разные настройки дальности прорисовки и сглаживания.

И, наконец, последнее. На PS4 появилась демо-версия Tales of Berseria.