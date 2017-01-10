«Пазманский дьявол» — дублированный отрывок

Эксклюзивный дублированный отрывок из биографической спортивной драмы «Пазманский дьявол» демонстрирует, как расслабляется перед боем легендарный Винни Пациенца (Майлз Теллер).
Картина рассказывает об американском боксёре-профессионале Винченцо Пациенце, за свой взрывной темперамент прозванном Пазманским дьяволом. Он находился в зените славы, когда попал в автомобильную аварию и сломал шею. Вопреки всем прогнозам докторов уже через три месяца Винченцо вернулся к тренировкам и снова вышел на ринг.
Режиссёром и соавтором сценария выступает Бен Янгер («Бойлерная»). Продюсирует Мартин Скорсезе.
В российский прокат фильм выходит 2 февраля.
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