«Пазманский дьявол» — дублированный отрывок

Эксклюзивный дублированный отрывок из биографической спортивной драмы «Пазманский дьявол» демонстрирует, как расслабляется перед боем легендарный Винни Пациенца (Майлз Теллер).

Картина рассказывает об американском боксёре-профессионале Винченцо Пациенце, за свой взрывной темперамент прозванном Пазманским дьяволом. Он находился в зените славы, когда попал в автомобильную аварию и сломал шею. Вопреки всем прогнозам докторов уже через три месяца Винченцо вернулся к тренировкам и снова вышел на ринг.

Режиссёром и соавтором сценария выступает Бен Янгер («Бойлерная»). Продюсирует Мартин Скорсезе.

В российский прокат фильм выходит 2 февраля.