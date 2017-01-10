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«Кухня. Последняя битва» — тизеры и постер

Любимица публики «Кухня» возвращается на большие экраны. Кинокартина «Кухня. Последняя битва» сыграет роль заключительной главы и поставит точку в истории успешного телепроекта, обещая много юмора и достойный финал.

По личной просьбе президента России шеф-повар Виктор Баринов (Дмитрий Назаров) отправляется на чемпионат мира среди профессиональных поваров в Сочи, где его команде предстоит сойтись в кулинарной битве с лучшими из лучших.

Выход комедии в отечественный кинопрокат запланирован на апрель.

 
 

Все сбились с ног в поисках Дмитрия Нагиева.

 
 

И постер:

Постеры фильма «Кухня. Последняя битва»
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Темы
 
Видео Кухня. Последняя битва

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