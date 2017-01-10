«Кухня. Последняя битва» — тизеры и постер

Любимица публики «Кухня» возвращается на большие экраны. Кинокартина «Кухня. Последняя битва» сыграет роль заключительной главы и поставит точку в истории успешного телепроекта, обещая много юмора и достойный финал.
По личной просьбе президента России шеф-повар Виктор Баринов (Дмитрий Назаров) отправляется на чемпионат мира среди профессиональных поваров в Сочи, где его команде предстоит сойтись в кулинарной битве с лучшими из лучших.
Выход комедии в отечественный кинопрокат запланирован на апрель.
Все сбились с ног в поисках Дмитрия Нагиева.
И постер: