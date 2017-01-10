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«Кухня. Последняя битва» — тизеры и постер

Любимица публики «Кухня» возвращается на большие экраны. Правда, два тизера «Кухни. Последней битвы» смотрятся довольно печально. В первом ролике вообще нет ни одного кадра из фильма, зато есть грустная мелодия и масса комментариев из социальных сетей с просьбами и требованиями вернуть сериал. Во втором кадры уже есть, а вот смешных шуток не завезли. Как-то слабовато для фильма, который призван поставить точку в истории успешного телепроекта. При этом создатели обещают обильный юмор и достойный финал.

По личной просьбе президента России шеф-повар Виктор Баринов (Дмитрий Назаров) отправляется на чемпионат мира среди профессиональных поваров в Сочи, где его команде предстоит сойтись в кулинарной битве с лучшими из лучших. И тут на помощь шефу приходит его родной сын Иван, о существовании которого он до сих пор не имел ни малейшего понятия.

Выход комедии в отечественный кинопрокат запланирован на апрель.

Первый тизер «Кухни. Последней битвы», в котором все страдают на тему окончания сериала:

 
 

Второй тизер «Кухни. Последней битвы», в котором все сбились с ног в поисках Дмитрия Нагиева:

 
 

И постер:

Постеры фильма «Кухня. Последняя битва»
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Видео Кухня. Последняя битва

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