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«Я тут умираю» — трейлер

Кабельный канал Showtime объявил дату премьеры 10-серийной комедийной драмы «Я тут умираю» — старт намечен на 4 июня.

События разворачиваются в выдуманном комедийном клубе Лос-Анджелеса 70-х годов — города, где начинали карьеру многие знаменитости. Это история о тяжёлом бизнесе стендапа, о мире непростых людей, избравших своим призванием увеселение публики.

Роли исполняют Мелисса Лео, Майкл Ангарано, Кларк Дьюк, Эри Грейнор, Скотт Коэн, Себастьян Стэн, Аль Мадригал и другие.

В исполнительных продюсерах проекта — Джим Керри. Первый эпизод срежиссировал Джонатан Ливайн («Тепло наших тел»).

 
 
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