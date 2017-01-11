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Legend of Iya всё ещё жива

Legend of Iya — один из главных долгостроев «Кикстартера». Собственно, разработка этой игры началась задолго до того, как сама идея «Кикстартера» пришла его основателям в голову: её первые прототипы работали на «Спектрумах»! С тех пор игра сильно изменилась, похорошела, попала под пик популярности метроидваний, собрала запрошенные 75 (даже 77) тысяч долларов и отправилась в путь, кульминацией которого должен был стать релиз в декабре 2014 года.

Вместо этого разработка масштабного проекта до того затянулась, что автор успел выпустить пару небольших игр в перерывах между написанием Legend of Iya, а изрядная часть публики, думается, давно списала её со счетов. Зря. Legend of Iya до сих пор разрабатывается. И даже есть шанс, что в этом году она всё-таки увидит свет. Ну или когда-нибудь ещё. Важно тут именно то, что проект жив, он развивается и даже становится краше (ну или как минимум быстрее и отзывчивее, чем во времена первых роликов). И в подтверждение этому автор опубликовал ряд небольших роликов:Раз:

 
 

Два:

 
 

Три:

 
 

Четыре:

 
 
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Видео Legend of Iya (PC)

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Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах Обзор за 100 секунд Кино Сериалы Игры Аниме
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