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Первоисточники: deadline.comwww.itv.com Прямая ссылка на новость:

Шеридан Смит займётся уборкой офисов в драме от ITV

Британский канал ITV одобрил съёмки шестисерийной драмы «С чистого листа», главная роль в которой досталась Шеридан Смит («Чёрная работа», «Галавант»). Независимая продюсерская компания Sister Pictures займётся производством сериала о женщине из рабочего класса, разрывающейся между обыденной жизнью матери-одиночки и опасным миром инсайдерской торговли.

Шеридан Смит сыграет Сэм — уборщицу офисов, одну из целой армии тех, кто занимается уборкой роскошных зданий лондонского Сити в ранние утренние часы. У главной героини хватает проблем: она борется с зависимостью от азартных онлайн-игр и живёт в постоянном страхе потерять опеку над двумя дочерями. Тем не менее, Сэм полна решимости наладить свою жизнь и даже знает, как это сделать. Осознав, что её на первый взгляд бесперспективная работа обеспечивает ей доступ к невероятно важной информации о рынке ценных бумаг, Сэм намерена воспользоваться этой возможностью, чтобы разобраться со всеми своими бедами.

Исполнительными продюсерами выступают Джейн Фезерстоун и Крис Фрай. Сценарий написал Марк Марлоу в соавторстве с Льюисом Арнольдом («Бродчёрч», «Люди»), который вдобавок займёт режиссёрское кресло. Съёмки пройдут в Лондоне этой осенью.

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