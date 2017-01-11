«Пленённая страна» расскажет историю про инопланетную оккупацию

Ранее мы писали, что Руперт Уайатт («Восстание планеты обезьян») срежиссирует кино «Пленённая страна».

Научно-фантастический фильм по сценарию Уайтта и его жены тогда не блистал сюжетными подробностями, поэтому сегодня мы это и исправим.

Относительно футуристический триллер расскажет о том, как рядом с Чикаго приземлились инопланетные гости и начали обустраиваться. Оккупированная территория контролируется пришельцами около десяти лет, а местные жители, стало быть, терпят.

Реалистичные сеттинг будет проводить важные параллели с современными государственными методами наблюдения и контроля. И про угрозу гражданским свободам тоже будет и быстрое скатывание в авторитарный общественный строй тоже покажут.

Напомним, что главные роли исполнят Джон Гудман («Кловерфилде, 10») и Эштон Сандерс («Лунный свет»).

Да, тема «инопланетных поселенцев» настолько быстро стала заезженной.