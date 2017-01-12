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«Творя историю» — второй трейлер

Комедия о путешествиях во времени «Творя историю» стартует на канале FOX 5 марта и по сравнению с драмами-новичками этого сезона на ту же тему выглядит куда привлекательнее — спасибо юмору и забавным персонажам.

Дэн (Адам Палли) — типичный гик, преподаватель информатики в колледже. Из-за выдающегося ума он, мягко говоря, не пользуется популярностью ни у собственных студентов, ни у коллег. Чтобы сбежать из этого жестокого мира и повстречать более приветливых людей, Дэн находит способ путешествовать во времени и с головой окунается в приключения.

Сценаристом сериала выступает Джулиус Шарп («Гриффины»). Он же числится исполнительным продюсером наравне с Филом Лордом и Крисом Миллером — соавторами мультфильма «Облачно, возможны осадки в виде фрикаделек».

 
 
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Видео Творя историю
 17 мая 2016 годаТрейлер сериала «Создавая историю» 25 февраля 2016 годаАдам Палли — гений и путешественник

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