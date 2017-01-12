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Закрыта студия, создавшая James Pond, MediEvil и RIGS «Твоё имя» — самое кассовое аниме в истории «Чудо-женщина» — русский трейлер «На пятьдесят оттенков темнее» — расширенный трейлер фильма «Обзоры Ильи Кролика» — фильм «Викинг»
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Закрыта студия, создавшая James Pond, MediEvil и RIGS

Издательство Sony объявило о закрытии студии Guerrilla Cambridge.

Впору подумать, что у Microsoft с Sony есть джентльменское соглашение, согласно которому если одни делают что-то, что расстраивает публику, то вторые должны поступить схожим образом. Просто подходы у них разные: первые любят закрывать игры по ходу создания, вторые же дают студиям доделать своё дело, а потом вежливо просят их не хлопать дверью на выходе.

Студия Guerrilla Cambridge начала свою жизнь ещё в 1988 году, но тогда она называлась Millennium Interactive. В 1997 студию купила Sony, переименовав её в SCE Cambridge Studio, ну а в 2013 году её ждала ещё одна, последняя трансформация в придаток Guerrilla Games. За свою долгую историю студия Guerrilla Cambridge выпустила серию двухмерных платформеров James Pond, культовую дилогию MediEvil, едва ли не лучший FPS на портативках в лице Killzone: Mercenary и, наконец, недавнюю RIGS: Mechanized Combat League — одну из самых высоко оценённых VR-проектов.

В прошлом году Sony уже закрыла другую европейскую студию — Evolution Studios. А несколькими годами ранее под раздачу попала Studio Liverpool (бывшая Psygnosis).

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