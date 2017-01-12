LEGO City Undercover — трейлер

LEGO City Undercover, редкий сторонний эксклюзив для Wii U, перебирается на PC, PS4, Xbox One и Switch. В продажу переиздание поступит весной этого года, а пока же нам предлагают полюбоваться на свежий трейлер этой пародии на полицейские боевики и одной из самых масштабных частей LEGO-серии (это, в частности, «песочница», а не линейный платформер).

Ну и забавный факт: в полученном нами пресс-релизе переиздание игры 2013 года называют «новым выпуском знаменитой серии». Вот и думай: то ли формулировка случайно не задалась, то ли выход на Wii U в России выходом не считается.