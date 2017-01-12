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«Корпус Зелёных фонарей» выбрал себе двух сценаристов

Warner Bros и DC приступили к активной фазе разработки фильма «Корпус Зелёных фонарей» (Green Lantern Corps).

В первую очередь к проекту подключили двух сценаристов — Дэвида Гойера и Джастина Родса. У мистера Гойера чудовищный опыт в области экранизаций комиксов от DC; «Бэтмен: Начало», «Тёмный рыцарь», «Тёмный рыцарь: Возрождение легенды», «Человек из стали» и «Бэтмен против Супермена» — всё он. Мистер Родс в 2008 году написал сценарий и срежиссировал кино «Наёмные убийцы».

Есть и хорошие новости — оба никак не причастны к «Зелёному фонарю» 2011 года.

Новую версию фильма описывают, как «Смертельное оружие» в космосе. Главными героями станут Хэл Джордан и Джон Стюарт — парочка Зелёных фонарей, но Стюарт — афрофонарь. Наверняка это будет очередная история становления и представления центральных персонажей.

«Зелёный фонарь» с Райаном Рейнольдсом стоил $ 200 миллионов и собрал почти столько же, вряд ли стоит ждать его возвращения.

Премьера намечена на 2020 год.

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Корпус Зелёных фонарей

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