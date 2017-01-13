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Презентация Nintendo Switch

В 7 часов утра по московскому времени начнётся долгожданная презентация новой наполовину портативной приставки от Nintendo. Какие игры выйдут на системе в ближайшее время? Во сколько Switch обойдётся покупателям? Что насчёт технических характеристик консоли? Есть ли у неё в запасе ещё какие-то сюрпризы? Обо всём этом мы узнаем уже совсем скоро. Стрим трансляции можно будет увидеть в представленном чуть ниже проигрывателе ниже, а чуть ниже будут в прямом эфире появляться наши традиционные текстовые комментарии по поводу увиденного. Ну а после мероприятия мы, скорее всего, запишем спецвыпуск «Ноля кадров» в прямом эфире, так что оставайтесь с нами!

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