Наконец-то начали поступать официальные новости по Nintendo Switch. Цена, дата выхода, даже отдельные (но далеко не все, увы) характеристики — что-то мы узнали из презентации, что-то — из последовавших за ней пресс-релизов. И сейчас поведаем вам о самом важном.

Цена Nintendo Switch в России — 22 500 рублей. Цена контроллера Nintendo Switch Pro — 4 500 рублей. Дополнительный Joy-Con (о них мы ещё поговорим ниже), будь то левый или правый, можно будет купить за $ 50, а оба вместе — за $ 80 (русских цен мы пока не слышали). Крупные релизы типа The Legend of Zelda: Breath of the Wild обойдутся во внушительные 4 500 рублей, в то время как проекты поменьше вроде сборника мини-игр 1-2-Switch будут продавать за 3 000 рублей.

Дата выхода Nintendo Switch в России аналогична дате выхода в большей части стран — 3 марта 2017 года.

Самые интересные характеристики Switch компания Nintendo всё ещё не раскрывает: о мощности процессора и прочих важных для гиков деталях можно судить лишь по слухам (а лучше не судить — даже слухи из достоверных источников то и дело ошибаются). Но вот что нам известно:

у экрана портативной части системы размер 6,2 дюйма, разрешение 720p и поддержка мультитача;

батареи будет хватать на 2,5 часа при игре в требовательные к ресурсам релизы. В остальных случаях она может дотянуть до 5 часов;

отсоединяемые геймпады-половинки, известные как Joy-Con, наделены рядом интересных функций. Во-первых, встроенные в них акселерометры и гироскопы позволят отслеживать жесты (превосходит ли их точность «виимоуты» — вопрос). Во-вторых, встроенная система «HD-вибрации» достаточно хороша, чтобы симулировать разное количество падающих в стакан кубиков льда или наливаемой воды (ну, так говорят). В-третьих, в правый Joy-Con встроена IR-камера, способная различать расстояние до объекта и его форму. В-четвёртых, при использовании Joy-Con как двух отдельных контроллеров игрокам будут доступны не только стик и несколько лицевых кнопок, но и два маленьких шифта (которые можно увеличить, надев на Joy-Con идущую в комплекте крышку с ремешком).

На этом наиболее важные новости, касающиеся даты выхода, цен и характеристик Nintendo Switch, подходят к концу. Об отдельных играх мы поговорим чуть позже, а пока оставим вас наедине с несколькими обложками к ним.