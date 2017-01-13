Объявлены номинанты на премию Гильдии режиссёров Америки

Гильдия режиссёров Америки (Directors Guild of America) объявила номинантов этого года в телевизионных категориях. 69-я церемония вручения наград пройдёт 4 февраля 2017 года в отеле Beverly Hilton (Лос-Анджелес).
Лучший режиссёр драматического сериала:
- Мэтт Даффер, Росс Даффер — «Очень странные дела» (эпизод «Часть первая. Исчезновение Уилла Байерса»)
- Райан Мёрфи — «Американская история преступлений» (эпизод «Из пепла трагедии»)
- Джонатан Нолан — «Мир Дикого Запада» (эпизод «Оригинал»)
- Мигель Сапочник — «Игра престолов» (эпизод «Битва Бастардов»)
- Джон Синглтон — «Американская история преступлений» (эпизод «Расовая карта»)
Лучший режиссёр комедийного сериала:
- Алек Берг — «Кремниевая долина» (эпизод «Активные пользователи»)
- Дональд Гловер — «Атланта» (эпизод «B.A.N.»)
- Майкл Джадж — «Кремниевая долина» (эпизод «Лояльно к основателю»)
- Бекки Мартин — «Вице-президент» (эпизод «Инаугурация»)
- Дэйл Стерн — «Вице-президент» (эпизод «Мать»)
Лучший режиссёр телефильма или мини-сериала:
- Стивен Зеллиан — «Однажды ночью» (эпизод «Пляж»)
- Джей Роуч — «До самого конца»
- Рэймонд Де Фелитта — «Мейдофф»
- Томас Каил, Алекс Рудзински — «Бриолин»
- Кенни Леон, Алекс Рудзински — «Лак для волос»