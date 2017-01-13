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Первоисточник: www.indiewire.com Прямая ссылка на новость:

Объявлены номинанты на премию Гильдии режиссёров Америки

Гильдия режиссёров Америки (Directors Guild of America) объявила номинантов этого года в телевизионных категориях. 69-я церемония вручения наград пройдёт 4 февраля 2017 года в отеле Beverly Hilton (Лос-Анджелес).

Лучший режиссёр драматического сериала:

Лучший режиссёр комедийного сериала:

Лучший режиссёр телефильма или мини-сериала:

  • Стивен Зеллиан — «Однажды ночью» (эпизод «Пляж»)
  • Джей Роуч — «До самого конца»
  • Рэймонд Де Фелитта — «Мейдофф»
  • Томас Каил, Алекс Рудзински — «Бриолин»
  • Кенни Леон, Алекс Рудзински — «Лак для волос»
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