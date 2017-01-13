Спустя два месяца после завершения шестого сезона «Американской истории ужасов» и продления сериала на седьмой сезон FX с барского плеча одарил проект восьмым и девятым сезонами. Руководство кабельного канала свято верит в неисчерпаемость фантазии бессменных авторов телеантологии Райана Мёрфи и Брэда Фэлчака.

Глава FX Джон Ландграф не поскупился на восторги:

«Американская история ужасов» начала революцию в жанре современного мини-сериала и, как свидетельствует последняя вышедшая часть «Роанок», она остаётся такой же актуальной, как и во времена первого сезона, потрясшего публику шесть лет назад. Каждая новая глава — это культурное событие, которое зрители любят за новые повороты в сценарии, художественных приёмах, стиле и актёрской игре.

И если о сюжете седьмого сезона «Американской истории ужасов» телебоссы, по их словам, знают в подробностях, то о последующих не имеют никакого представления, но полностью доверяют создателям и рейтинговым цифрам проекта и небезосновательно — антология ужасов входит в список самых высокорейтинговых проектов канала за всё время его существования.

К слову, Райан Мёрфи и компания продолжат маркетинговую стратегию, начало которой положили при разработке шестого сезона: сюжет и часть актёрского состава каждой новой главы сериала будут до поры держать в строжайшем секрете. О седьмом сезоне «Американской истории ужасов» аудитории известно только то, что действия развернутся в современном мире, а в кастинг-лист зачислены Сара Полсон и Эван Питерс.

Производством сериала, за свою шестилетнюю историю сколотившего внушительную фанбазу и собравшего целый урожай телепремий в различных номинациях, занимается студия 20th Century Fox TV. Премьера седьмого сезона «Американской истории ужасов» состоится во второй половине этого года.