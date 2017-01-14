Street Fighter перебирается на Switch

Ради поддержки Nintendo Switch издательство Capcom предлагает желающим вернуться к истокам и представляет нашему вниманию замечательный анонс: Ultra Street Fighter II: The Final Challengers. Игра является улучшенным переизданием улучшенного переиздания Super Street Fighter II. Turbo HD Remix, выходившего на PS3 и Xbox 360 в далёком 2008 году.

Версия для Switch добавит в файтинг двух новых персонажей: Evil Ryu и Violent Ken. Также в нём будут присутствовать два графических режима: классический, для истинных фанатов игровых автоматов, и HD режим. Стоит отметить и наличие кооперативного режима Buddy Baddle, который позволит скооперироваться с другом и совместно сражаться против искусственного интеллекта.

К сожалению, о дате выхода Ultra Street Fighter II: The Final Challengers пока ничего неизвестно.