Уже совсем скоро, 18 января, выходит второе крупное обновление для Dishonored 2, которое добавит в игру настройку уровня сложности и возможность переигрывать миссии после их прохождения.

С ручной настройкой уровня сложности игрок сможет самостоятельно решать, на каких участках прохождения облегчить себе жизнь или наоборот. Хотите ускорить эффект от усыпляющих дротиков? Теперь вы сможете легко это сделать, потребуется лишь воспользоваться специальным ползунком, который введут в новом обновлении. Разработчики обещают около 20 различных настроек, влияющих на прохождение: от шума при передвижении до количества врагов, которые смогут атаковать вас одновременно. Стоит упомянуть и о специальном режиме сложности Iron Mode, который не только запретит использовать по собственному желанию сохранение и загрузку, но и не будет давать права на ошибку: при гибели персонажа вам придется начать игру заново.

Ну а для людей, которые по той или иной причине слишком набедокурили при прохождении миссии, появится знакомая по первой части возможность переиграть её для лучшего эффекта.