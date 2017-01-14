Анонсы Square Enix для Switch

Square Enix предсказуемо не стала игнорировать Nintendo Switch и анонсировала сразу три проекта на новую систему. А если быть точнее, то два переиздания и один совершенно новый IP.

Первым делом Square Enix решила перенести на Switch свою недавнюю jRPG I Am Setsuna.

Фанаты серии Dragon Quest также получат свою порцию приключений, ведь к выходу готовится сборник Dragon Quest Heroes I — II. В это переиздание дилогии экшеновых спин-оффов с PS4, созданных Omega Force (авторами серии Dynasty Warriors) войдут как обе игры, так и немного дополнительного контента. Как минимум — новый персонаж и босс.

Ну а вишенкой на торте послужил анонс совершенно новой jRPG, пока проходящей под кодовым названием Project Octopath Traveler. О новом проекте от создателей Bravely Default нет практически никакой информации, поэтому милости просим посмотреть представленный чуть ниже трейлер.

В Японии, сборник Dragon Quest Heroes I — II и I Am Setsuna выходят одновременно с консолью, 3 марта. О дате выхода Project Octopath Traveler пока нет новостей, но разработчики обещают поделиться свежей информацией в самое ближайшее время.

Трейлер Project Octopath Traveler с русскими субтитрами:

Трейлер и кадры Dragon Quest Heroes I — II:

Трейлер I am Setsuna: