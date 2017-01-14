1-2-Switch — 24 минуты геймплея

Помните славные времена, когда Wii Sports лежала в коробке с каждой Wii, а не продавалась отдельно? Помните, как здорово раскупались комплекты Wii с Wii Sports среди людей, которым от консоли не требовалось ничего, кроме краткосрочного, но необычного развлечения во время вечеринок? Ну, можете забывать. Nintendo вот уже забыла.

1-2-Switch — это сборник примитивнейших миниигр, скорее похожих на технодемки, и выполняющих соответствующую роль: демонстрировать уникальные особенности Nintendo Switch во всей их красе. IR-датчик в одном из «джойконов», HD-вибрация в обоих, отслеживание жестов — все миниатюрные развлечения в сборнике построены вокруг различных фишек этих контроллеров. И как бесплатные технодемки они, думается, сработали бы на отлично. Но вот в качестве полноценного релиза за 3000 рублей? Что-то как-то сомнительно. Отличная серия Warioware тоже строилась вокруг длившихся считанные секунды задачек, но их там были десятки, если не сотни, что вполне оправдывало наличие ценника. 1, 2, Switch таким пока похвастаться не может.

Но не будем растекаться мыслью по древу. Судить 1, 2, Switch, выходящий одновременно с Nintendo Switch, лучше если не на собственном опыте, то хотя бы глядя на других игроков, так что ниже мы предлагаем вашему вниманию 24-минутную демонстрацию сборника: