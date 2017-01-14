Mario Kart 8 эволюционирует на Nintendo Switch

Заполнять нехватку уникальных игр в линейке новых платформ портами с консолей-предшественниц — ход не новый. Но Mario Kart 8 Deluxe для Nintendo Switch приятно выделяется на этом фоне: при переносе с Wii U игра получит целый ряд заметных изменений. В основном они описываются простейшим «больше всего»: больше трасс, больше видов оружия, больше персонажей, больше средств передвижения. Но вот что интереснее: помимо гонок в Mario Kart 8 был режим «сражений» — этакая детская версия Twisted Metal, которая была хороша в теории, но не на практике — спасибо отсутствию специально заточенных под подобные потасовки арен. И именно такие арены — одно из нововведений, которыми намеревается привлечь публику Mario Kart 8 Deluxe.

Mario Kart 8 Deluxe не поспевает к релизу Nintendo Switch, но выйдет она лишь немногим позже: 28 апреля.

Трейлер:

24 минуты геймплея:



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