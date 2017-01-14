Прошедшую неделю распирало от слухов о том, как студия Lucasfilm переговаривается с наследниками покойной Кэрри Фишер насчёт использования её цифрового образа в «Звёздных войнах: Эпизоде IX» (все свои сцены в «Эпизоде VIII» в роли принцессы-генерала Леи она успела доснять).

Видимо, товарищей из Lucasfilm так припекло, что было выпущено официальное заявление:

Обычно мы не реагируем на сплетни, распространяемые прессой или поклонниками, но сегодняшний слух требует нашего внимания. Мы хотим заверить наших поклонников, что у Lucasfilm нет планов по цифровому воссозданию Кэрри Фишер в роли принцессы или генерала Леи Органы. Кэрри Фишер навсегда останется частью семьи Lucasfilm. Она была нашей принцессой и генералом. Но самое главное — она была нашим другом. Её уход до сих пор отзывается болью. Мы очень дорожим воспоминаниями и наследием принцессы Леи и всегда будем почитать её вклад в «Звёздные войны».

Разумеется, перед глазами есть пример «Изгоя-один», но там всё было сделано с разрешения Фишер и к её огромному удовольствию результатом.

В «Эпизоде VIII» под режиссурой Райана Джонсона партия Леи Органы заметно расширена, если сравнивать с «Пробуждением силы». Как именно завершится арка легендарного персонажа покамест не знает никто, скорее всего, в Lucasfilm тоже.

Восьмой эпизод выйдет 14 декабря 2017 года.