Платный онлайн для Nintendo Switch

Всем хочется больше денег и Nintendo — не исключение. Во время презентации Nintendo Switch стало известно, что онлайн-сервисы для новой приставки японцев будут платными. Как это работает? Да так же, как и на консолях Sony и Microsoft. Теперь, чтобы поучаствовать в онлайн-сражениях или пройти игру в кооперативе игроку придётся оплачивать ежемесячную подписку.

Кроме того, по аналогии с сервисами конкурентов, подписчиков будут ежемесячно баловать бесплатной игрой. Но одной. И не относительно недавней, а взятой из библиотеки NES или SNES. Хуже того, в отличие от Sony и Microsoft (чьи однажды полученные игры будут доступны вам всегда, пока будет активна подписка), владельцам Switch по прошествии месяца будет предложено приобрести выданный продукт или смириться с его блокировкой. По сути мы имеем дело с прокатом, что печально, но не смертельно, если учесть, сколько в среднем требуется на прохождение подобных игр. Ну а вторым «подсластителем пилюль» станут различные скидки и специальные предложения для подписчиков.

Брать деньги за онлайн-сервис Switch начнут лишь осенью 2017 года, так что первое время его можно будет опробовать бесплатно (было бы на чём). Обладатели Wii U и 3DS могут спать спокойно: для них никаких платных подписок, всё остаётся по-старому. Более того, сервис Miiverse останется прерогативой этих систем (да и StreetPass с 3DS на Switch не перенесут).

Nintendo на данный момент не уточняет стоимость подписки. Торопиться, впрочем, некуда.