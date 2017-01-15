Новости игр — лучшее за неделю

- Презентация Nintendo Switch — запись, текстовые комментарии и подкаст — нормальная такая презентация, пусть и не лучшая на свете.
- Nintendo Switch — цена, дата выхода и отдельные характеристики — саму консоль оценили неплохо, а вот стоимость игр беспокоит.
- Nintendo Switch — игры в стартовой линейке и за её пределами — если коротко, то в стартовой линейке практически ничего нет.
Платный онлайн для Nintendo Switch — посмотрим, сможет ли Nintendo в кои-то веки сделать конкурентоспособный онлайн-сервис, за который не стыдно платить.
Microsoft отменила Scalebound — Microsoft продолжает отменять отдельные игры...
- Закрыта студия, создавшая James Pond, MediEvil и RIGS — ...в то время как Sony убивает целые студии.
- Mass Effect: Andromeda — мультиплеер и цены — осторожно: в этой новости обсуждают «легальные» способы пиратства.
- Horizon: Zero Dawn — шестой трейлер — авторы Horizon всё-таки решились приоткрыть завесу тайны над сюжетом игры.
- Tales of Berseria на PC — дата выхода, защита и системные требования — Denuvo.
- Фанаты трудятся над HD-ремейком Tomb Raider 4 — да и разработка ремейка Tomb Raider 2 тоже не стоит на месте.
- Gravity Rush 2 — трейлер «Гравитационная киса» — страшны японские котята.
- Legend of Iya всё ещё жива — всякий уважающий себя инди-разработчик обязан затянуть выход игры на год-другой!