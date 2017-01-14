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Первоисточник: www.animenewsnetwork.com Прямая ссылка на новость:

«Потерянная песня» — анонс и сэйю

Компания MAGES., больше известная благодаря играм (получившим в последствии аниме-экранизации) «Хаос в голове», «Врата Штейна», «Робототехнические записи» продюсирует оригинальный телесериал под названием «Потерянная песня» (Lost Song).

У сериала есть слоган «Эта песня меняет даже судьбы звёзд», а также две сэйю: Кономи Судзуки (более известная как певица) и Юкари Тамура (Наноха Такамичи в «Лиричной волшебнице Нанохе»). Их героинь будут звать Рин и Финнис.

Собственно, это всё, что на данный момент известно о проекте.

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Потерянная песня (Lost Song)

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