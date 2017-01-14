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Первоисточник: www.indiewire.com Прямая ссылка на новость:

Дональд Гловер дружит с FX, но «Атланта» вернётся не раньше 2018 года

Свежеиспечённый лауреат «Золотого глобуса» и создатель многосерийной комедии «Атланта» Дональд Гловер одержал ещё одну победу, подписав новый контракт с FX Production.

Эксклюзивная сделка расширяет отношения Гловера с FX Networks, занимающимся производством и выпуском его сериала. Последний, напомним, стал триумфатором недавней церемонии вручения наград «Золотой глобус», одержав победу в двух номинациях — «Лучший комедийный сериал» и «Лучший актёр комедийного сериала».

В соответствии с новым контрактом Дональд Гловер будет создавать телепроекты как для FX, так и для других каналов и потоковых сервисов. В придачу, к вящей радости многочисленных поклонников «Атланты», контракт обязует его продолжить работу над сериалом в качестве сценариста, режиссёра и исполнителя главной роли. Однако FX подтвердил, что из-за плотного графика звезды комедийный сериал не вернётся на экраны до 2018 года. Связано это, прежде всего, с участием Гловера в новом спин-оффе «Звёздных войн» о Хане Соло, где он исполнит роль Лэндо Калриссиана.

Президент FX Networks Ник Град, несомненно, рад возможности поработать с талантливым человеком:

«Дональд — выдающийся творец, который легко переключается с актёрства на сценарную работу, продюсирование, режиссуру и музыкальную деятельность, создавая потрясающие проекты один за другим. «Атланта» полюбилась публике за свою индивидуальность и честный взгляд на то, каково быть вдохновляющим, молодым и темнокожим в этом легендарном городе.

Что ж, с этим трудно не согласиться. По информации FX, «Атланта» является самым высокорейтинговым комедийным сериалом за всю историю телеканала.

Дональд Гловер также известен как хип-хоп артист, выступающий под сценическим псевдонимом Childish Gambino. В списке его работ — главная роль в сериале «Сообщество» и написание сценариев для комедии «Студия 30».

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