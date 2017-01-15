 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах Обзор за 100 секунд Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
КГ-Подкаст: Больше, длиннее и без купюр
Splatoon вернётся летом Презентация Nintendo Switch: запись, текстовые комментарии и подкаст Канал The CW объявил о продлении семи своих сериалов Видеообзор Ильи Кролика: фильм «Кредо убийцы» HTC Vive: больше, лучше, дороже!
СЕРИАЛЫ
 
Прямая ссылка на новость:

Всё и сразу: «Империя» получила спин-офф и четвёртый сезон

Третий сезон «Империи» ещё не закончился, а телеканал FOX уже продлил хип-хоп драму на четвёртый. Как и предыдущие два сезона, он будет состоять из восемнадцати эпизодов. Нынче сериал пережидает трёхмесячный хитаус, и его таймслот занимает другая драма Ли Дэниелса — «Звезда».

Для «Империи» раннее продление уже стало своего рода традицией: в январе 2015 года проект получил второй сезон, пробыв в эфире все две недели, а третий сезон драмы анонсировали во время прошлогоднего зимнего пресс-тура. Как видим, традиция не нарушена.

«Империя» по-прежнему остаётся самой высокорейтинговой драмой на FOX, хотя у сериала появился серьёзный конкурент в лице новичка — семейной драмы «Это мы». В последние месяцы сериал переживал падение рейтингов до 2,5 в демографической группе «18–49», однако заключительные перед перерывом эпизоды вернулись к привычно высоким рейтинговым цифрам.

И ещё одна хорошая новость для поклонников сериала — совсем недавно его создатель Ли Дэниелс подтвердил, что «Империя» получит спин-офф. О чём будет новый проект, пока неизвестно. Возможно, он станет приквелом, посвящённым Куки, — персонажу Тараджи П. Хенсон. По крайней мере, разговоры об этом ходили ещё в августе 2015 года, однако наверняка пока не знает даже сам Дэниелс:

Возможно. Мы ведём серьёзные переговоры по этому поводу и прорабатываем все идеи. Но я могу точно сказать, что спин-оффу быть.

Создателями «Империи» являются Ли Дэниелс и Дэнни Стронг, а шоураннером — Айлин Чейкен. В исполнительных продюсерах числятся Брайан Грейзер, Фрэнки Кальфо и Саана Камри. Продюсирует компания 20th TV в содружестве с Imagine Entertainment.

Третий сезон «Империи» вернётся в эфир канала FOX 22 марта 2017 года.

+ Обсудить
Темы
 
Империя
 13 январяПервый сезон сериала «Мик» получил четыре дополнительных эпизода 12 января«Творя историю» — второй трейлер 12 января«В розыске» — второй трейлер

Похожие материалы

 
Кино Победители: «Золотой глобус 2016»
 
Новые сериалы 21—27 сентября
 
Номинанты на премию «Золотой глобус 2016»

Тоже интересно

 
Игры КГ представляет: Новая Castlevania под ZX Spectrum
 
Кино Тизер фильма «Перевозчик: Наследие»
 
Кино Повторное интервью с вампиром
 
Кино Рецензия на фильм «Класс коррекции»
 
Кино Первым играет Нолан
 
Кино Трейлер фильма «Бивень»
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах Обзор за 100 секунд Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
Нашли ошибку в мобильной версии?

Новые комментарии

КГ в соцсетях
ВКонтакте.Кино ВКонтакте.Игры ВКонтакте.Аниме YouTube
Виджет Яндекса

Все новости

О кино

О сериалах

Об играх

Об аниме

Новости от GameMag
Friday the 13th: The Game - представлен новый геймплейный трейлер экшен-хоррора про Джейсона Вурхиза Injustice 2 - стал известен первый DLC-персонаж нового файтинга NetherRealm Studios Названы цены на игры и аксессуары для Nintendo Switch в России Nintendo анонсировала презентацию Fire Emblem Direct Игровой режим для Windows 10 официально подтвержден, заявлена поддержка всех Win32 и UWP-игр
Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News Наруто Гранд
© 2002–2017 КГ

Всеяредакция

Размещение рекламы

Книга жалоб и предложений

Мнение Всеяредакции

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика