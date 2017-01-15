Всё и сразу: «Империя» получила спин-офф и четвёртый сезон

Третий сезон «Империи» ещё не закончился, а телеканал FOX уже продлил хип-хоп драму на четвёртый. Как и предыдущие два сезона, он будет состоять из восемнадцати эпизодов. Нынче сериал пережидает трёхмесячный хитаус, и его таймслот занимает другая драма Ли Дэниелса — «Звезда».

Для «Империи» раннее продление уже стало своего рода традицией: в январе 2015 года проект получил второй сезон, пробыв в эфире все две недели, а третий сезон драмы анонсировали во время прошлогоднего зимнего пресс-тура. Как видим, традиция не нарушена.

«Империя» по-прежнему остаётся самой высокорейтинговой драмой на FOX, хотя у сериала появился серьёзный конкурент в лице новичка — семейной драмы «Это мы». В последние месяцы сериал переживал падение рейтингов до 2,5 в демографической группе «18–49», однако заключительные перед перерывом эпизоды вернулись к привычно высоким рейтинговым цифрам.

И ещё одна хорошая новость для поклонников сериала — совсем недавно его создатель Ли Дэниелс подтвердил, что «Империя» получит спин-офф. О чём будет новый проект, пока неизвестно. Возможно, он станет приквелом, посвящённым Куки, — персонажу Тараджи П. Хенсон. По крайней мере, разговоры об этом ходили ещё в августе 2015 года, однако наверняка пока не знает даже сам Дэниелс:

Возможно. Мы ведём серьёзные переговоры по этому поводу и прорабатываем все идеи. Но я могу точно сказать, что спин-оффу быть.

Создателями «Империи» являются Ли Дэниелс и Дэнни Стронг, а шоураннером — Айлин Чейкен. В исполнительных продюсерах числятся Брайан Грейзер, Фрэнки Кальфо и Саана Камри. Продюсирует компания 20th TV в содружестве с Imagine Entertainment.

Третий сезон «Империи» вернётся в эфир канала FOX 22 марта 2017 года.