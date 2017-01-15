Продюсер «Хитмэнов» хочет снять как бы «Гладиатора» от Тарантино

Продюсер Эйдриан Аскари, чьи усилия обычно заканчиваются «Хитмэном» или «Хитмэном: Агентом 47», вместе с независимым продюсером Джулио Марантонио приобрели сценарий фильма Slayer у новичка в этом бизнесе Джоэла Дорланда.

Сюжет рассказывает о простом рыбаке, у которого похищают жену и заодно вырезают всех жителей родной деревни. Видимо, протагонист очень любит свою вторую половину и хорошо относился к расчленённым соседям, потому что следующие 20 лет тратит на улучшение боевых качеств. Став самым умелым воином в округе, он готов выйти против врагов — четырёх демонических рыцарей.

Сценарий описывают, как «Гладиатора» под редактурой Квентина Тарантино.

Продюсеры разрабатывают идею не только для будущего фильма, но ещё очень надеются пустить корни на других медийных платформах и вырастить плодоносный бренд. Сперва они выпустят графическую новеллу, потом начнут теребить финансистов и искать режиссёра.