Новости кино — лучшее за неделю

- «Защитники» — третий трейлер — уже понятно, что нам показывают финальные спецэффекты, финальную актёрскую игру и финальный юмор. Короче говоря, полный финиш.
- «Золотой глобус 2017» — победители — рекордный урожай глобусов у одного фильма.
- «Золотая малина 2017» — полный шорт-лист — выберем самых худших из самых безопасных для хуления фильмов.
- «Корпус Зелёных фонарей» выбрал себе двух сценаристов — постарались выбрать сценаристов, нетронутых первой экранизацией.
- Бессмысленные реплики Бена Аффлека, Тома Харди и сценаристов «Дэдпула» — Бен Аффлек будет снимать «Бэтмена», только не забывайте, что он занимается другими фильмами.
- «Лига справедливости» — новый кадр — страшные лица справедливости.
- «Тачки 3» — трейлер — возвращение ярких красок в анимацию.
- Роли исполняют: Уилл Смит, Дэниэл Ву и Вуди Харрельсон — Уилл Смит оседлает летающего слона. Дэниэл Ву поможет Ларе Крофт. Вуди станет галактическим преступником и ментором Хана Соло.
- Роли исполняют: Анна Кендрик, Питер Динклэйдж и Том Хэнкс — Анна Кендрик будет новым Санта Клаусом. Питера Динклэйджа позвали в настоящую вселенную Marvel. Том Хэнкс станет мешать Уиллу Смиту на летающем слоне.