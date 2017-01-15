Анонс аниме «Что ты будешь делать во время апокалипсиса? Будешь ли ты занят? Могу ли я спасти тебя?»

В весеннем сезоне стартует телеэкранизация ранобе с одним из самых упоротых названий, которые нам встречались: «Что ты будешь делать во время апокалипсиса? Будешь ли ты занят? Могу ли я спасти тебя?» (Shūmatsu Nani Shitemasu ka? Isogashii Desu ka? Sukutte Moratte Ii Desu ka?).

Пятьсот лет назад человечество было практически уничтожено ужасными «Тварями». Ныне выжившие представители других рас обитают на парящих островах в постоянном страхе. Противостоять «тварям» могут только девушки, которых называют «Феями», обладающие способностью использовать силу древнего оружия «Священных мечей». Жизни «фей» коротки, а сражения с «тварями» - единственный их смысл. Посреди всего этого после пятисотлетнего сна пробуждается Уиллем – последний человек, который становится лидером и наставником отряда «фей».