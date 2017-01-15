Новости сериалов — лучшее за неделю

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Новости кино — лучшее за неделю Дэниел Хэндлер работает над продолжением сериала «Лемони Сникет: 33 несчастья» Презентация Nintendo Switch — запись, текстовые комментарии и подкаст «Тачки 3» — трейлер Премьеры фильмов 12 января 2017 года: «Закон ночи», «Ла-Ла Ленд»
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Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
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Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах Обзор за 100 секунд Кино Сериалы Игры Аниме
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