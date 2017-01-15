Новости сериалов — лучшее за неделю

- «Большой куш» — тизер — криминальная комедия от Crackle в духе одноимённого культового фильма выйдет 16 марта.
- Объявлена дата выхода нового сезона сериала «Твин Пикс» — продолжение мистического триллера Дэвида Линча стартует 21 мая.
- Канал The CW объявил о продлении семи своих сериалов — большая часть из счастливчиков — телеэкранизации комиксов DC.
- Создатели «Защитников» Marvel поделились деталями сюжета — Марко Рамирес раскрыл кое-какие подробности супергеройского кроссовера.
- Компания Apple подумывает о производстве сериалов — за счёт этого техногигант надеется повысить конкурентоспособность своего потокового сервиса.
- «Американская история ужасов»: о седьмом сезоне и продлении — руководство FX одарило антологию ужасов ещё двумя сезонами.
- Дэниел Хэндлер работает над продолжением сериала «Лемони Сникет: 33 несчастья» — в обход официальных новостей от Netflix автор литературного первоисточника рассказал, что пишет сценарий второго сезона.
- Второй сезон сериала «Константин» будет анимационным — канал The CW подарил проекту новую жизнь в виде мультсериала.
- «Диета Санта-Клариты» — промо-ролик — Дрю Бэрримор и Тимоти Олифант оригинально разнообразили семейную жизнь в новой комедии от Netflix.
- Братья Коэны лично поставят новый вестерн-сериал — творцы культовых фильмов решили попробовать себя на телевидении.