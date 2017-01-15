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«Космический линкор Ямато 2202: Воины любви» — трейлер и синопсис

К касту аниме «Космический линкор Ямато 2202: Воины любви» (Uchū Senkan Yamato 2202: Ai no Senshi-tachi) присоединилась Саяка Канда, которая озвучит «легендарную богиню» Терезу.

Действие разворачивается в 2202-м, спустя три года после возращения линкора Ямато с планеты Искандар. Земля восстановилась, а человечество подписало мирный договор с Гармиллами. Кроме того, у Земли появился новый военный флот, в состав которого входит передовой линкор Андромеда. Наперекор желанием Страши Искандар, Земля движется по пути развития ВПК. Линкор Ямато посодействовал достижению этого так называемого мира, но экипаж заплатил за это высокую цену. Богиня Тереза, которая молится о спокойствии в космосе, призывает Ямато в новое путешествие. Угроз Гатлантисов накрывает вселенную и приближается к Земле.

 
 
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Видео Космический линкор Ямато 2202: Воины любви (Uchū Senkan Yamato 2202: Ai no Senshi-tachi)
 20 ноября 2016 года«Космический линкор Ямато 2202: Воины любви» — тизер 2 апреля 2016 года«Космический линкор Ямато» снова в строю

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