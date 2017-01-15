Новости аниме — лучшее за неделю

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Создатели «Защитников» Marvel поделились деталями сюжета «Твоё имя» — самое кассовое аниме в истории Ноль кадров в секунду. Выпуск 142: Половина Новые сериалы 9–15 января Мортен Тильдум снимет первый эпизод «Джека Райана» на Amazon
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Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах Обзор за 100 секунд Кино Сериалы Игры Аниме
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