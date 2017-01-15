Новости аниме — лучшее за неделю

- «Твоё имя» — самое кассовое аниме в истории — рекорд «Унесённых призраками» пал.
- Анонс аниме «Баки» — сериал про брутальный мордобой.
- «Восторженное семейство 2» — трейлер — ролик показывает старых персонажей и знакомит с новыми.
- «Цепные хроники: Свет Геккейтаса» — трейлер и постер третьей главы — слегка спойлерный ролик последней четверти сериала.
- «Потерянная песня» — анонс и сэйю — аниме про поющих девочек, о котором практически ничего не известно.
- Анонс аниме «Что ты будешь делать во время апокалипсиса? Будешь ли ты занят? Могу ли я спасти тебя?» — одно название чего стоит... а так — кажется, что слегка замаскированная магическая школота.
- «Космический линкор Ямато 2202: Воины любви» — трейлер и синопсис — пафосный космический эпик длиной в тридцать секунд.