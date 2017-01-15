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Новые сериалы 16–22 января

Середина января в сериальном мире пройдёт под знаком тишины. Среди премьер замечены лишь многосерийный боевик «Команда 6» от History Channel и британский триллер «Яблочный двор» от BBC One.

Вторник, 17 января

 
Конец сезона1
The CW
Завтра не наступит No Tomorrow

комедия

В ролях Тори Андерсон, Джошуа Сасс, Эми Пьетц, Джесси Рат, Сарайю Рао

Создатель Скотт Макнэйб, Тори Стэнтон, Коринн Бринкерхофф

Тринадцатый эпизод No Sleep 'till Reykjavik станет заключительным для первого сезона романтической комедии, дальнейшая судьба которой решится в мае.

Трейлеры

 
Конец сезона1
USA Network
Стрелок Shooter

драма, боевик

В ролях Райан Филипп, Анжелика Кенни, Лекси Колкер, Синтия Аддай-Робинсон, Омар Эппс, Александр Бейтман

Создатель Джон Лавин

Первый сезон боевика завершится девятой серией под названием Primer Contact. В декабре кабельный канал USA продлил сериал на второй сезон.

Трейлеры

Среда, 18 января

 
Премьера+
History
Команда 6 Six

боевик, драма, военный

Действие происходит в наши дни. Сюжет повествует о команде «морских котиков», получивших в 2014 году задание устранить лидера талибов в Афганистане. Однако миссия грозит провалиться, после того как выясняется, что террористам оказывает помощь некий гражданин США.

Трейлеры

Четверг, 19 января

 
Сезон2
FX
Баскетс Baskets

комедия, драма

В ролях Зак Галифианакис, Малия Пайлс, Том Проктер, Крис Маклахлин, Лиана Мендоса, Брент Уолкер

Главный герой Чип Баскетс из Калифорнии в полной мере осознаёт, что ему приходится жить в мире, безнадёжно подчинённом корпоративным интересам и тотальному усреднению общества. Однако он не намерен мириться с имеющимся положением вещей и дерзает следовать своей мечте стать профессиональным клоуном. Увы, его попытка поступить в престижнейшую школу клоунов в Париже проваливается, и единственная работа, которую удаётся найти герою, — выступления в местном родео-шоу.

Трейлеры

 
Конец сезона1
NBC
Хорошее место The Good Place

комедия

В ролях Кристен Белл, Тед Дэнсон, Уильям Джексон Харпер, Джамиля Джамиль, Мэнни Йакинто

Создатель Майкл Шур

Комедия про жизнь после смерти закончится сдвоенным эпизодом Mindy St. Claire/Michael's Gambit. Канал FOX пока не делал официальных заявлений о будущем сериала.

Трейлеры

Воскресенье, 22 января

 
Премьера+
BBC One
Яблочный двор Apple Tree Yard

драма, триллер

В ролях Эмили Уотсон, Бен Чаплин, Кезия Берроуз, Малкольм Модель, Стивен Элдер, Сара Шарман

Ивонн Кармайкл — успешный учёный и заботливая мать — вела размеренную жизнь добропорядочной замужней дамы. Однако всё изменилось после знакомства с обаятельным Марком Костли из Вестминстера. Вспыхнувший между ними страстный роман быстро перерастает в опасную игру, когда Ивонн понимает, что её новый знакомый совсем не тот, кем казался ей поначалу.

Трейлеры

 
Конец сезона3
TNT
Библиотекари Librarians

боевик, комедия, приключения, фэнтези

В ролях Ноа Уайли, Джейн Куртин, Ребекка Ромейн, Кристиан Кэйн, Боб Ньюхарт, Лесли-Энн Брандт

Создатель Джон Роджерс

Десятая серия под названием And the Wrath of Chaos станет заключительной для третьего сезона «Библиотекарей».

Трейлеры

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Подкасты
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