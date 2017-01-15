Новые сериалы 16–22 января

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BBC One

Ивонн Кармайкл — успешный учёный и заботливая мать — вела размеренную жизнь добропорядочной замужней дамы. Однако всё изменилось после знакомства с обаятельным Марком Костли из Вестминстера. Вспыхнувший между ними страстный роман быстро перерастает в опасную игру, когда Ивонн понимает, что её новый знакомый совсем не тот, кем казался ей поначалу.