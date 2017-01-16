Анонс аниме «Динамический аккорд»

Очередное пополнение в стане поющих парней — своё собственное аниме получит отоме-новелла «Динамический аккорд» (Dynamic Chord) от студии Honeybee Black, вышедшая в 2014 году (и портированная на PS Vita в прошлом году).
У ученицы второго года старшей школы Атано Рио были друзья детства — её одногодка Каcии Реон и его старший брат Каcии Аки — но в результате некоего инцидента их пути разошлись. Спустя некоторое время, её новый близкий друг из старших классов Куон приводит Атано в студию звукозаписи, где девушка вновь встречается со своими бывшими друзьями и узнаёт, что Реон, Аки и Куон создали группу и планируют выступать на большой сцене. Но сейчас у новоиспечённой группы есть трудности — ушёл басист…
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Сэйю
|Реон «Король» Кащии
|Такуя Эгучи
|Хачиман Хикигая в «Мой подростковый ромком не складывается, как и ожидалось»
|вокалист группы rêve parfait, комбинирующей рок и поп-музыку
|Цумуги «Слон» Момосе
|Рёхэй Кимура
|Хидеки Хината в «Ангельских ритмах»
|басист rêve parfait
|Куон «Ладья» Цукинохара
|Коусуке Ториуми
|Киба Инузука в «Наруто», Щунсуке Имаизуми в «Слабаке педальном»
|гитарист rêve parfait
|Аки «Конь» Кащии
|Юя Хиросе
|Дзюничи Аизава в «Ханда-куне»
|барабанщик rêve parfait
|Ёрито Косака
|Сётаро Морикубо
|Щикамару Нара в «Наруто»
|вокалист и лидер опытной группы «Кёусо», дебютировавшей десять лет назад
|Токихару Ханабуса
|Щинносуке Тачибана
|Ёщицуне Хиираги в «Большом Ордере»
|гитарист «Кёусо»
|Юу Куроя
|Кайто Ищикава
|Генос в «Ванпанчмене»
|басист «Кёусо»
|Щимомуне Сумия
|Таку Ясиро
|Наото Азума в «Маске Тигре W»
|барабанщик «Кёусо»
|Наруми «NaL» Амаги
|Сёта Аои
|Цубаса Щиндо в «Маргинал № 4»
|вокалист популярной среди подростков группы apple-polisher, выступающей не только в Японии, но и за рубежом
|Юсей «Тои» Амаги
|Такахиро Сакурай
|Гриффит в «Берсерке», Сузаку Куруруги в «Коде Гиасс»
|барабанщик apple-polisher
|Юки «UK» Аои
|Ёщики Накадзима
|гитарист apple-polisher, лидер группы
|Шиноби «Куро» Куросава
|Юичиро Умехара
|Блэк Джек в «Молодом Блэк Джеке»
|басист apple-polisher
|Сакура Хинояма
|Такума Теращима
|Щирое в «Логе Горизонта»
|вокалист и гитарист в рок-группе Liar-S
|Чия Сузуно
|Нобухико Окамото
|Эйдзи Ниизума в «Бакумане», Микото Микошиба в «Ежемесячном сёдзё Нодзаки-куна»
|гитарист Liar-S
|Сери Юзаки
|Тецуя Какихара
|Нацу Драгниил в «Фэйри Тэйл»
|барабанщик Liar-S
|Соутаро Харуна
|Сома Сайто
|Адлет Майер в «Героях шести цветов»
|басист Liar-S