Анонс аниме «Динамический аккорд»

Очередное пополнение в стане поющих парней — своё собственное аниме получит отоме-новелла «Динамический аккорд» (Dynamic Chord) от студии Honeybee Black, вышедшая в 2014 году (и портированная на PS Vita в прошлом году).

У ученицы второго года старшей школы Атано Рио были друзья детства — её одногодка Каcии Реон и его старший брат Каcии Аки — но в результате некоего инцидента их пути разошлись. Спустя некоторое время, её новый близкий друг из старших классов Куон приводит Атано в студию звукозаписи, где девушка вновь встречается со своими бывшими друзьями и узнаёт, что Реон, Аки и Куон создали группу и планируют выступать на большой сцене. Но сейчас у новоиспечённой группы есть трудности — ушёл басист…