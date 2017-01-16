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Первоисточник: www.animenewsnetwork.com Прямая ссылка на новость:

Анонс аниме «Динамический аккорд»

Очередное пополнение в стане поющих парней — своё собственное аниме получит отоме-новелла «Динамический аккорд» (Dynamic Chord) от студии Honeybee Black, вышедшая в 2014 году (и портированная на PS Vita в прошлом году).

У ученицы второго года старшей школы Атано Рио были друзья детства — её одногодка Каcии Реон и его старший брат Каcии Аки — но в результате некоего инцидента их пути разошлись. Спустя некоторое время, её новый близкий друг из старших классов Куон приводит Атано в студию звукозаписи, где девушка вновь встречается со своими бывшими друзьями и узнаёт, что Реон, Аки и Куон создали группу и планируют выступать на большой сцене. Но сейчас у новоиспечённой группы есть трудности — ушёл басист…

Сэйю
Реон «Король» Кащии Такуя Эгучи Хачиман Хикигая в «Мой подростковый ромком не складывается, как и ожидалось»
вокалист группы rêve parfait, комбинирующей рок и поп-музыку
Цумуги «Слон» Момосе Рёхэй Кимура Хидеки Хината в «Ангельских ритмах»
басист rêve parfait
Куон «Ладья» Цукинохара Коусуке Ториуми Киба Инузука в «Наруто», Щунсуке Имаизуми в «Слабаке педальном»
гитарист rêve parfait
Аки «Конь» Кащии Юя Хиросе Дзюничи Аизава в «Ханда-куне»
барабанщик rêve parfait
Ёрито Косака Сётаро Морикубо Щикамару Нара в «Наруто»
вокалист и лидер опытной группы «Кёусо», дебютировавшей десять лет назад
Токихару Ханабуса Щинносуке Тачибана Ёщицуне Хиираги в «Большом Ордере»
гитарист «Кёусо»
Юу Куроя Кайто Ищикава Генос в «Ванпанчмене»
басист «Кёусо»
Щимомуне Сумия Таку Ясиро Наото Азума в «Маске Тигре W»
барабанщик «Кёусо»
Наруми «NaL» Амаги Сёта Аои Цубаса Щиндо в «Маргинал № 4»
вокалист популярной среди подростков группы apple-polisher, выступающей не только в Японии, но и за рубежом
Юсей «Тои» Амаги Такахиро Сакурай Гриффит в «Берсерке», Сузаку Куруруги в «Коде Гиасс»
барабанщик apple-polisher
Юки «UK» Аои Ёщики Накадзима
гитарист apple-polisher, лидер группы
Шиноби «Куро» Куросава Юичиро Умехара Блэк Джек в «Молодом Блэк Джеке»
басист apple-polisher
Сакура Хинояма Такума Теращима Щирое в «Логе Горизонта»
вокалист и гитарист в рок-группе Liar-S
Чия Сузуно Нобухико Окамото Эйдзи Ниизума в «Бакумане», Микото Микошиба в «Ежемесячном сёдзё Нодзаки-куна»
гитарист Liar-S
Сери Юзаки Тецуя Какихара Нацу Драгниил в «Фэйри Тэйл»
барабанщик Liar-S
Соутаро Харуна Сома Сайто Адлет Майер в «Героях шести цветов»
басист Liar-S
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Динамический аккорд (Dynamic Chord)

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