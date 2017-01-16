 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах Обзор за 100 секунд Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
Метагалактический мегакинопортал
Закрыта студия, создавшая James Pond, MediEvil и RIGS Prison Break — второй трейлер пятого сезона «Твоё имя» — самое кассовое аниме в истории Премьеры фильмов 12 января 2017 года: «Закон ночи», «Ла-Ла Ленд» Подкаст на колёсах. «Кредо убийцы»
СЕРИАЛЫ
 
Первоисточник: deadline.com Прямая ссылка на новость:

Первый сезон «Хорошего поведения» — только начало

Десятисерийный первый сезон «Хорошего поведения» едва закончился, а кабельный канал TNT уже заказал съёмки его продолжения — второй сезон криминальной драмы стартует этой осенью.

Рейтинги первого сезона «Хорошего поведения» были в целом скромными, однако демонстрировали значительный прирост за счёт отложенных просмотров. Свою лепту в продление внёс и планомерный рост показателей в ключевой возрастной категории «18–49 лет» — рейтинговая отметка финальной серии оказалась выше результата пилота на 40%. В среднем каждый эпизод собирал у телеэкранов 4,4 млн человек на всех цифровых платформах.

Сериал, основанный на серии романов Блейка Крауча, рассказывает о профессиональной воровке и мошеннице Летти Рэйнес (Мишель Докери), которая недавно освободилась из тюрьмы, но и не подумала завязать со своей «специализацией». Однажды ей случается подслушать о готовящемся покушении на какую-то несчастную женщину, и Летти собирается расстроить планы убийцы. Она знакомится с киллером Хавьером (Хуан Диего Ботто) и очень скоро по вполне понятным причинам их отношения приобретают крайне опасный и запутанный характер.

Сценаристом и шоураннером проекта числится Чад Ходж («Сосны»), вдобавок он выступает исполнительным продюсером проекта наравне с Краучем, Марти Адельштейном («Побег») и Бекки Клементс. Производственным процессом руководит Tomorrow Studios.

+ Обсудить
Темы
 
Хорошее поведение
 14 декабря 2016 годаПилот «Когти» Рашиды Джонс прошёл отбор на TNT 22 ноября 2016 годаТелеверсия фильма про поезд «Сквозь снег» досталась каналу TNT 1 октября 2016 годаКристин Фросет сыграет вампира в пилоте сериала «Впусти меня»

Похожие материалы

 
TNT, воровка и семейный криминал
 
Новые сериалы 14–20 ноября
 
Новые сериалы 9–15 января

Тоже интересно

 
Кино «Призрак в доспехах» — первый отрывок
 
Кино «Отряд самоубийц» — Подкаст на колёсах
 
Аниме «Атака на Титана 2» — трейлер
 
Кино Лазер-шоу «Три дебила». Выпуск 154: По шкале Даддарио
 
Кино Тизер фильма «Стартрек: Бесконечность» (с русскими субтитрами и дубляжом)
 
Аниме ЕВА-103
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах Обзор за 100 секунд Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
Нашли ошибку в мобильной версии?
КГ в соцсетях
ВКонтакте.Кино ВКонтакте.Игры ВКонтакте.Аниме YouTube
Виджет Яндекса

Все новости

О кино

О сериалах

Об играх

Об аниме

Новости от GameMag
Resident Evil 7 - появилась информация о содержимом сезонного пропуска для грядущего хоррора Capcom Star Wars: Maul - большая подборка впечатляющих концепт-артов отмененной игры про Дарта Мола Опрос GDC 2017: ПК остается самой популярной платформой у разработчиков игр Названы номинанты на премию Гильдии сценаристов США за лучший сюжет в видеоиграх Star Citizen - разработчики игры рассказали о языках других рас
Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News Наруто Гранд
© 2002–2017 КГ

Всеяредакция

Размещение рекламы

Книга жалоб и предложений

Мнение Всеяредакции

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика