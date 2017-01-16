Десятисерийный первый сезон «Хорошего поведения» едва закончился, а кабельный канал TNT уже заказал съёмки его продолжения — второй сезон криминальной драмы стартует этой осенью.

Рейтинги первого сезона «Хорошего поведения» были в целом скромными, однако демонстрировали значительный прирост за счёт отложенных просмотров. Свою лепту в продление внёс и планомерный рост показателей в ключевой возрастной категории «18–49 лет» — рейтинговая отметка финальной серии оказалась выше результата пилота на 40%. В среднем каждый эпизод собирал у телеэкранов 4,4 млн человек на всех цифровых платформах.

Сериал, основанный на серии романов Блейка Крауча, рассказывает о профессиональной воровке и мошеннице Летти Рэйнес (Мишель Докери), которая недавно освободилась из тюрьмы, но и не подумала завязать со своей «специализацией». Однажды ей случается подслушать о готовящемся покушении на какую-то несчастную женщину, и Летти собирается расстроить планы убийцы. Она знакомится с киллером Хавьером (Хуан Диего Ботто) и очень скоро по вполне понятным причинам их отношения приобретают крайне опасный и запутанный характер.

Сценаристом и шоураннером проекта числится Чад Ходж («Сосны»), вдобавок он выступает исполнительным продюсером проекта наравне с Краучем, Марти Адельштейном («Побег») и Бекки Клементс. Производственным процессом руководит Tomorrow Studios.