Дакота Фаннинг снимется в «Алиенисте» на канале TNT

Дакота Фаннинг («Преисподняя») записалась в актёрский состав психологического триллера «Алиенист», где сыграет главную женскую роль.

Сериал по одноимённому роману-бестселлеру Калеба Карра рассказывает о Нью-Йорке 1896 года. Полиция сбилась с ног в поисках неуловимого серийного убийцы из городских трущоб, где то и дело находят обезображенные трупы мальчиков. Комиссар полиции Теодор Рузвельт привлекает к расследованию криминального психолога-алиениста Ласло Крайцлера (Даниэль Брюль) и его хорошего приятеля — газетного репортёра Джона Мура (Люк Эванс). Фаннинг сыграет Сару Говард — молодую секретаршу из полицейского участка Рузвельта, мечтающую стать первой женщиной-детективом в Нью-Йорке.

Режиссирует сериал Якоб Вербрюгген («Карточный домик») по сценарию Кэри Фукунаги («Настоящий детектив»); оба выступают исполнительными продюсерами наряду с Эриком Ротом, Хуссейном Амини, Стивом Голином и Розали Сведлин.

Производство занимаются Anonymous Content («Больница Никербокер»), Paramount TV и Turner’s Studio T. Съёмки начнутся через пару месяцев в Будапеште. Премьера состоится на кабельном канале TNT в этом году.